İ L A N

T.C.

ELAZIĞ

2. AİLE MAHKEMESİ

ESAS SAYISI : 2016/682 Esas



Davacı , TÜLAY HABOUSH ile Davalı , NADER HABAOUSH arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;



HMK 147/2 maddesi gereğince 11/06/2024 tarih saat 09:15 de geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150.nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği ihtar olunur.



İş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı, tahkikat duruşma günü yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.22/04/2024

#ilangovtr Basın no ILN02022162