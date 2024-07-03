T.C.

ELAZIĞ

1.SULH HUKUK MAKHKEMESİ

DOSYA NO : 2022/2787 ESAS

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;



Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Elazığ ili, Merkez ilçesi, Ada 48parsel, 123 ada16 ve 20 parsel, 124 ada 4 parsel125 ada 36 parsel ve 147 ada 18 parsel nolu parsellerdeki tarafların el birliği ile malik oldukları bu gayrimenkuller üzerinde anlaşma yoluyla aynen taksim ve satışının mümkün olmadığını bu nedenle dava açma zaruriyetinin doğduğunu şüyunun satış yoluyla izalesini talep ve dava etmiştir.



Mahkememiz dava dosyasında davalı İmoş Çelik'in tüm aramalara ve kolluk araştırmalarına rağmen bulunamadığından, dava dilekçesinin ihtaratlı davetiyenin ilanen tebliğine karar verilmiş olup açılan davanın duruşmasının 22/10/2024 günü saat 10:45'a bırakılmıştır.



Davalı İmoş Çelik'in adresi meçhul olduğundan ve yapılan tüm aramalara rağmen bulunmadığından yapılacak duruşmada sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur.



İş bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. 03.06.2024

#ilangovtr Basın no ILN02054832