T.C. EDREMİT (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Tereke Satış 16/03/2023

İLAN

Müteveffa T.C-39229019814 kimlik nolu Ahmet Nurhan Mahyacı 15/04/2019 tarihinde vefatı ile mirasının en yakın mirasçıları tarafından reddedilmesi nedeniyle, müteveffanın terekesinin T.M.K.’nun 612. ve İ.İ.K.’nun 218. maddesi gereğince basit iflas usulü ile tasfiyesi talep edilmiştir. Murisin Terekesinin tasfiyesi yönünde TMK’ nın 621. Maddesi gereği İLAN YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞ OLMAKLA,

1-Memurluğumuzca yukarıda kimlik bilgileri yazılı müteveffa HÜSEYİN ŞAHAN KEFALET SEBEBİYLE ALACAKLI veBORÇLU OLANLARI da DAHİL BÜTÜN ALACAKLILARI ve BORÇLULARININ belgeleriyle birlikte Mahkememize yukarıda yazılı dosya numarası adı altında bu ilanın 2. ilan tarihinden itibaren BİR AYİÇERİSİNDE müracaat etmeleri,

2-Bildirilen süre içerisinde müracaat etmedikleri taktirde HER TÜRLÜ HAK ve ALACAKLARINDAN VAZGEÇMİŞ SAYILACAKLARI,

3-Başvurma tarihinin bitiminden itibaren BİR AY İÇERİSİNDE YASAL MİRASÇILARIN MAHKEMEMİZE BAŞVURARAK Murisin mal varlığını, İNCELEME ve BEYANDA BULUNMALARI hususu,

TMK’nın 621. Maddesi gereğince miras bırakanın varsa KEFALET SEBEBİYLE ALACAKLI veBORÇLU OLANLARI’ da DAHİL BÜTÜN ALACAKLILARI ve BORÇLULARINA ve YASAL MİRASÇILARINA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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