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T.C. EDREMİT AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/1383 Esas



DAVALI : ALİ ENGÜL- (Bilinen son adresi-Eroğlan Mah. Yaşar Kemal Cad. No:59 İç Kapı No:1 Edremit/Balıkesir



Davacı Şükran ENGÜL tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;



Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tebligat çıkarılmış olup, adresinizde tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Tebliğden itibaren HMK.nun 129 md.sindeki bütün unsurları içeren ve iddialara karşı savunmalarınızı ve savunmalarınızın dayanağı olan bütün vakıaları hangi delillerle ispat edileceğini, dayanılan hukuki sebepleri ve ayrıca itirazları içeren cevap dilekçenizi karşı tarafa tebliğ masraflarıyla birlikte iki haftalık süre içerisinde mahkeme kalemine vermeniz, aksi takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız( HMK. 122-126-127-128-129 ve 131 md), Dava Dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02004585