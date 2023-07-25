T.C. EDREMİT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizde davacı Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü tarafından açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında verilen ara karar uyarınca; 2942 sayılı Yasanın 10. maddesi uyarınca aşağıda dosya numarası, ili, ilçesi, köyü, ada, parsel numaraları, vasfı, mevkii, yüzölçümü ve malikleri yazılı tapulu taşınmazda davacı Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırma işlemi yapılacaktır.1-2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 14. maddesi uyarınca, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabilecekleri,

2-Açılacak davalarda husumetin kamulaştırmayı yapan idare Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,

3-14.maddede öngörülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Edremit Şubesinde adlarına yatırılacağı,

5-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

6-Tebliğden itibaren HMK 129. maddesindeki bütün unsurları içeren iddialara karşı savunmalarınızı ve savunmalarınızın dayanağı olan bütün vakıaları hangi delillerle ispat edeceğinizi, dayanılan hukuki sebepleri ve ayrıca ilk itirazları içeren cevap dilekçenizi karşı tarafa tebliğ masraflarıyla birlikte iki haftalık süre içerisinde mahkeme kalemine vermeniz, aksi takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız,

7-Malikleriyle, cinsi ve niteliği aşağıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/122 Esas sayılı dosyasında dava açılmıştır.

Anılan hususlar 4650 sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4.fıkrası uyarınca ilan olunur.

İL : BALIKESİR

İLÇE : HAVRAN

KÖY/MAH : BÜYÜKDERE MEVKİİ

ADA/PARSEL : 2033 PARSEL

CİNSİ :

KAMULAŞTIRILACAK ALAN : 0 m²'lik mülkiyet ve 250,80 m²'lik irtifak alanı

MALİK : SERPİL AYAN, ALİ KİREÇCİ, SİBEL ÇÖLGEÇEN, SELAY KİBAR,

HAKAN BÖLÜKBAŞI

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