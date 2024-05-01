T.C. EDİRNE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/489 Esas

Edirne ili Merkez ilçesi Barutluk Mahallesi 1306 ada 30, 31 parsel sayılı taşınmazlar maliki "Sadık" isimli kişinin kimlik bilgileri tespit edilemediğinden "Sadık" isimli kişiyi tanıyan, bilen olup olmadığı hakkında ülke genelinde yayınlanan yüksek trajlı bir gazetede "Sadık"ın sağ olduğu ve yaşadığı yer hakkında bilgisi bulunan kişilerin TMK 594 madde uyarınca varsa mirasçılarının ilan tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize başvurmaları hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02024942