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T.C. EDİRNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/245 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
MALİKİN ADI VE SOYADI : İsmail Durak
TAŞINMAZ :Edirne İli, Merkez İlçesi, Kemal Köyü Mahallesi 156 ada 56
V
ASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 2279,91 m²
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : T.C. Devlet Demiryolları
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/245 Esas sayısında dava açılmıştır.
Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8. maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından tahmini bedeli Edirne İli, Merkez İlçesi, Kemal Köyü Mahallesi 156 ada 56 parsel sayılı taşınmazın, 461,25 m² alanı için 1.802,70
TL olarak tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10.maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı adına tescili için mahkememize dava açılmıştır. 2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02052946