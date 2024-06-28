T.C. EDİRNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/245 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

MALİKİN ADI VE SOYADI : İsmail Durak

TAŞINMAZ :Edirne İli, Merkez İlçesi, Kemal Köyü Mahallesi 156 ada 56

V

ASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 2279,91 m²

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : T.C. Devlet Demiryolları

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/245 Esas sayısında dava açılmıştır.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8. maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından tahmini bedeli Edirne İli, Merkez İlçesi, Kemal Köyü Mahallesi 156 ada 56 parsel sayılı taşınmazın, 461,25 m² alanı için 1.802,70

TL olarak tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10.maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı adına tescili için mahkememize dava açılmıştır. 2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02052946