T.C.

DÜZCE

2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/1644 Esas

Davacı , YAPI VE KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , AFER HIZEL, ASİYE ERKAN, AYSEL OYA BAYRAKTARBAŞI, AYŞE UÇAN, EROL GÜNEŞ, GÜVEN ARSLAN, HATİCE ESLEK, HAVVA GÜNEŞ, İBRAHİM YİĞİT, KEVSER HIZEL, METİN ARSLAN, NURİYE ARSLAN, SABRİYE HIZEL, TAHSİN HIZEL, ÜMİT ARSLAN, YAVUZ HIZEL, YILMAZ GÜNEŞ, ZAFER GÜNEŞ, ZAFER HIZEL arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davası nedeniyle;

Dava konusu Düzce ili, Merkez İlçesi, Karaca Hacımusa Mahallesi, 193 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış yolu ile giderilmesini talep ettiği, davalı 32125273960 TC kimlik numaralı ZAFER GÜNEŞ'e dava dilekçesinin tebliğ edilemediği, bu nedenle de davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla, adı geçen davalıya duruşma günü olan 26/03/2024 günü saat 11:00 'da Düzce 2. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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