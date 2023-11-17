T.C.

DÜZCE

2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/1764 Esas

Konu : İLANEN TEBLİGAT

İLAN

Davacı , ZEYNEP ARSLAN ile Davalılar , ABDÜLBAKİ ARSLAN, AHMET ARSLAN, ALİ ARSLAN, ATABERK ARSLAN, AYŞE ÇELİKTAŞ, AYŞE PAK, BUŞRA ARSLAN BİLGE, CAFER ZENGİN, CAVİT ZENGİN, CEVAT ZENGİN, DURSUN KILIÇ, ESRA TAYMAZ, FADİME ARSLAN, FATİH ARSLAN, FATMA ARSLAN, FATMA KOÇ, FİKRET ARSLAN, FULYA ÖZER, HATİCE AYTEN, KATİBE ARSLAN, MEHMET KILIÇ, MERYEM YILMAZTEKİN, MUHAMMET ALİ KUDRET TORUNOĞLU, MURAT ARSLAN, NALAN ARSLAN, NAZMİYE KARACA, NECATİ ARSLAN, NECLA SAN, NEVİM ARSLAN, NEVZAT SEYHAN, ÖMER ARSLAN, ÖZGÜR SEYHAN, ÖZLEM ÇAKIR, ÖZNUR TORUNOĞLU, SABİHA SEMRA ÇETİN, SABİRE ARSLAN, SABRİ ARSLAN, SABRİ KILIÇ, SAFFET KILIÇ, SAFİNAZ ACAR, SEÇKİN ARSLAN, SENEM CENGİ, SİNEM ŞİMŞİR, SUNA KARAAĞAÇ, ŞENGÜL ARSLAN, ŞEREF CEYLAN, ŞERMİN İLHAN, ÜMİT ARSLAN, VEYSEL ZENGİN, YILMAZ ARSLAN, YILMAZ ARSLAN, ZAFER ARSLAN arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle; Dava konusu Düzce ili, Merkez ilçesi, Darıcı Mahallesi, Elmalık mevkii, 2651 ada 4Parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın mümkünse aynen taksim, mümkün olmadığı taktirde satış yolu ile giderilmesinin talep edildiği, davalılar 39329226624 TC kimlik numaralı ABDÜLBAKİ ARSLAN ve 39341226268 TC kimlik numaralı FATMA ARSLAN ' a dava dilekçesinin tebliğ edilemediği, bu nedenle de davalılara ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla, adı geçen davalılara duruşma günü olan 14/03/2024 günü saat:10:10'da Düzce 2. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri aksi takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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