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T.C. DOĞUBAYAZIT 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
2022/511-Ceza Dava Dosyası
SANIK : ZEINAB TEKEH, Yousef ve Sultan kızı, 21/05/2000 BANDAR TORKAMAN doğumluSUÇ : İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma
SUÇ YERİ : DOĞUBAYAZIT
KARAR TARİHİ : 05.01.2023
İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma suçundan 5237 sayılı CMK'nın 223-e maddesi gereğince sanığın beraatine karar verilmiş olup Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen karara karşı istinaf yoluna başvurulmuştur. Verilen karara ve Cumhuriyet Başsavcılığının istinaf talebine karşı ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceği ilan olunur. 24.11.2023
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