T.C. DOĞUBAYAZIT 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

2022/511-Ceza Dava Dosyası

SANIK : ZEINAB TEKEH, Yousef ve Sultan kızı, 21/05/2000 BANDAR TORKAMAN doğumluSUÇ : İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma

SUÇ YERİ : DOĞUBAYAZIT

KARAR TARİHİ : 05.01.2023

İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma suçundan 5237 sayılı CMK'nın 223-e maddesi gereğince sanığın beraatine karar verilmiş olup Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen karara karşı istinaf yoluna başvurulmuştur. Verilen karara ve Cumhuriyet Başsavcılığının istinaf talebine karşı ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceği ilan olunur. 24.11.2023

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