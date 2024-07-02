T.C. DİYARBAKIR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2024/350 Esas

Davacı MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI tarafından davalılar aleyhine açılmış bulunan Alacak

(Kurum Zararı Nedeniyle) davası açılmış olup,

Davalı TURGAY SÖKMEN (43417093494) ve ALİ KALYONCU'nun (19694283484) tebligata yarar adresleri tespit edilemediğinden ilanen tebligata karar verilmiş olup tensip ara kararı uyarınca yukarıda yazılı davalılara dava dilekçesini tebliğ etmek gerektiğinden, karar uyarınca yukarıda ismi yazılı şahısların mahkememize cevap dilekçesi sunmaları (HMK 122. ) süresi içinde cevap dilekçesinin verilmemesi halinde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacakları aksi takdirde yokluklarında karar verileceği tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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