T.C. DİYARBAKIR 17/07/2023 İCRA DAİRESİ

DİYARBAKIR İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLANEN TEBLİGAT

ALACAKLI : TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI, 9220034970Vergi Nolu,

VEKİLİ : Av. Özcan Ekinci

Sarıcıoğlu Mah Fidelya Sok Çınarlar İşm Kat:4 Battalgazi / MALATYA

BORÇLU : SİİRTBATMAN TAŞIMACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

BORÇ MİKTARI : 4.554.396,69 TL. (faiz ve masraflar hariç)

* 06 FUA 43 plakalı araca bilirkişi marifetiyle yapılan kıymet takdiri raporunda760.000

TL kıymet takdir edilmiştir.

Alacaklı tarafından yukarıda yazılı alacağın tahsili için hakkınızda yapılan icra takibinde; adreslerinize gönderilen tebligatlar bila tebliğ edilmiş olması ve zabıtaca yaptırılan tetkikat ve tahkikatta da adresinizin tespiti mümkün olmadığından kanuni sürelere 15 gün ilavesi ile kıymet takdiri bilirkişi raporununilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilanın gazetede neşri tarihinden itibaren; yukarıda araçbilgileri ve bilirkişi marifetiyle kıymeti tespit edilen aracın kıymet takdirine bir itirazınız varsa, 7 gün içinde Diyarbakır İcra Hukuk Mahkemesine kıymet takdirine itiraz davası açmanız, dava açılamaz ise kıymet takdirinin kesinleşeceği ve alacaklının takdir edilen değerler üzerinde aracın satışını isteyebileceğiilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01864510