T.C.

DİNAR ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda taşınmaz bilgileri ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar hakkında TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEDAŞ) tarafından kamulaştırma işlemlerine başlanmış olup, Mahkememizde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesine göre bedel tespiti ile tescil davası açılmıştır. Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın maliki tarafından Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi gereğince Mahkememizce yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere gazete ile yapılan işbu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltmesi gerektiği, bu süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelendirilmediği takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazda aşağıda belirtilen miktardaki alanda daimi irtifak hakkının TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ lehine tapuya tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin maliklerin hissesi oranında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Dinar/Afyonkarahisar Şubesine yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ/işbu ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususları, ilgililerine 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 Kanun ile değişik 10. maddesi gereğince ilân olunur.

s İL İLÇE KÖY/MAH. ADA PARSEL ESAS NO MALİK Kamulaştırılacak

Toplam

İrtifak Alanı Kamulaştırılacak

Toplam

Mülkiyet Alanı 1 Afyon Dinar Akgün 0 167 2022/473 İzzet oğlu,Tekke Alkiraz 249,13 m2 0 m2 “ “ “ “ “ “ Şevket oğlu,Abbas Çelikdemir “ “ “ “ “ “ “ “ Tekke oğlu,Adil Alkiraz “ “ “ “ “ “ “ “ Tekke kızı,Ayşe Soytürk “ “ “ “ “ “ “ “ Şevket kız,Cemile Çelikdemir “ “ “ “ “ “ “ “ Halit kızı,Dilek Aydın “ “ “ “ “ “ “ “ Şevket kızı,Döndü Çiçekdemir “ “ “ “ “ “ “ “ Kemal kızı,Fadime Alkiraz “ “ “ “ “ “ “ “ Halit oğlu,Gülafer Çelikkaya “ “ “ “ “ “ “ “ Şevket kızı,Gülseren Aygündüz “ “ “ “ “ “ “ “ Halit kızı,Gülyaz Özcan “ “ “ “ “ “ “ Şevket kızı,Hacer Çiçekdemir “ “ “ “ “ “ “ “ Kemal oğlu,Halit Alkiraz “ “ “ “ “ “ “ “ Kemal kızı,Hatice Aydemir “ “ “ “ “ “ “ Halit oğlu,İzzet Alkiraz “ “ “ “ “ “ “ “ Tekke oğlu,Muzaffer Alkiraz “ “ “ “ “ “ “ “ Halit kızı,Neriman Aktaş “ “ “ “ “ “ “ “ Kemal oğlu,Oktay Alkiraz “ “ “ “ “ “ “ “ Kemal kızı,Rengül Aktaş “ “ “ “ “ “ “ “ Kemal kızı,Sadika Sağlam “ “ “ “ “ “ “ “ Şevket kızı,Safire Çelikdemir “ “ “ “ “ “ “ “ Şevket kızı,Saliha Çiçekdemir “ “ “ “ “ “ “ “ Şevket kızı,Seviye Çelikdemir “ “ “ “ “ “ “ “ Tekke kızı,Vesile Aydemir “ “ “ “ “ “ “ “ Halit kızı,Zümrüt Özcan “ “

#ilangovtr Basın no ILN01870514