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T.C. DİNAR ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. DİNAR ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 00:00

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T.C.
DİNAR ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda taşınmaz bilgileri ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar hakkında TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEDAŞ) tarafından kamulaştırma işlemlerine başlanmış olup, Mahkememizde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesine göre bedel tespiti ile tescil davası açılmıştır. Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın maliki tarafından Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi gereğince Mahkememizce yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere gazete ile yapılan işbu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltmesi gerektiği, bu süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelendirilmediği takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazda aşağıda belirtilen miktardaki alanda daimi irtifak hakkının TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ lehine tapuya tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin maliklerin hissesi oranında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Dinar/Afyonkarahisar Şubesine yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ/işbu ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususları, ilgililerine 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 Kanun ile değişik 10. maddesi gereğince ilân olunur.

s

İL

İLÇE

KÖY/MAH.

ADA

PARSEL

ESAS NO

MALİK

 

Kamulaştırılacak
Toplam
İrtifak Alanı

Kamulaştırılacak
Toplam
Mülkiyet Alanı

1

Afyon

Dinar

Akgün

0

167

2022/473

İzzet oğlu,Tekke Alkiraz

 

249,13 m2

0 m2

 

Şevket oğlu,Abbas Çelikdemir

 

 

Tekke oğlu,Adil Alkiraz

 

 

Tekke kızı,Ayşe Soytürk

 

 

Şevket kız,Cemile Çelikdemir

 

 

Halit kızı,Dilek Aydın

 

 

Şevket kızı,Döndü Çiçekdemir

 

 

Kemal kızı,Fadime Alkiraz

 

 

Halit oğlu,Gülafer Çelikkaya

 

 

Şevket kızı,Gülseren Aygündüz

 

 

Halit kızı,Gülyaz Özcan

 

 

 

Şevket kızı,Hacer Çiçekdemir

 

 

Kemal oğlu,Halit Alkiraz

 

 

Kemal kızı,Hatice Aydemir

 

 

 

Halit oğlu,İzzet Alkiraz

 

 

Tekke oğlu,Muzaffer Alkiraz

 

 

Halit kızı,Neriman Aktaş

 

 

Kemal oğlu,Oktay Alkiraz

 

 

Kemal kızı,Rengül Aktaş

 

 

Kemal kızı,Sadika Sağlam

 

 

Şevket kızı,Safire Çelikdemir

 

 

Şevket kızı,Saliha Çiçekdemir

 

 

Şevket kızı,Seviye Çelikdemir

 

 

Tekke kızı,Vesile Aydemir

 

 

Halit kızı,Zümrüt Özcan

 

 

#ilangovtr Basın no ILN01870514

 

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#ILN01870514#İlangovtr