T.C. Dilovası Belediye Başkanlığından :

1) Muhammen Bedeli : 305.000.000,00 TL

2) Geçici Teminatı : 9.150.000,00 TL

3) İhale Tarihi ve Saati :14.06.2023 Çarşamba Günü Saat: 11:00

4)İhalenin Yapılacağı Yer : Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi Konferans Salonu Cumhuriyet Mah. Hürriyet Cad. No: 6Dilovası/ KOCAELİ adresinde Encümen huzurunda yapılacaktır.

5) İhale İştirak Bedeli : 5.000.000,00 TL

6) Şartname Bedeli : 10.000,00 TL.

7) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

Dış Zarf, Teklif mektubunu içeren iç zarf, Kanuni ikametgâh sahibi olduğuna dair ikametgâh belgesi, (Gerçek Kişiler), Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname, Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname, Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi İhale Şartnamesinin her sayfasının “okudum” ibaresi ile imzalanması Şartname bedelinin yatırılarak satın alındığına dair makbuz Dilovası Belediyesine Borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış “Borcu Yoktur” yazısı İhale İştirak Bedelinin yatırıldığına dair makbuz veya iştirak teminat mektubu.

8) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (14.06.2023 Çarşamba) saat 11.00’a kadar Dilovası Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne (Cumhuriyet Mah. Hürriyet. Cad. No:6 Dilovası/KOCAELİ) sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

9) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini Dilovası Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

10) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.





Dilovası Belediye Başkanlığı





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