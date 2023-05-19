T.C. DİGOR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Kars 18. Bölge MüdürlüğüDavacı Bölge Müdürlüğü vekili tarafından aşağıda dökümü yapılan

taşınmaz maliklerinin davalı davalılar aleyhine açılan Kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tapuya tescili davasında verilen tensip kararı gereğince aşağıda dökümü yapılan taşınmazların pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedellerinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için mahkememize dava açıldığı ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı Karayolları Genel Müdürlüğü adına Kars Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü aleyhine idari yargıda iptal davası adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri davalıların konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilanın yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gerektiği, yapılacak duruşmaya gelmediklerinde veya kendilerini bir vekille temsil ettirmedikleri takdirde yargılamanın yokluklarında devam edeceği, yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın bedelinin 4650 Sayılı Yasa ile Değişik 2942 Sayılı Kanun gereğince saptanmasına, müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenen T.C Ziraat Bankası Digor Şubesi’ne yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi hükmü gereğince ilan olunur.

MAHALLE KÖY ADA PARSEL DOSYA NO DAVACI DAVALI/DAVALILAR MALİKLER TAŞINMAZIN ALANI m² KAMULAŞTIRILAN ALAN 1 VARLI KÖYÜ 114 27 2023/34 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MEHMET KERENCİLER, YAŞAR KERENCİLER ve ZEKİ KERENCİLER 2335,99 2335,99 2 VARLI KÖYÜ 114 25 2023/33 YAŞAR KERENCİLER 87,06 87,06

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