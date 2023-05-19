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T.C. DİGOR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. DİGOR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 00:00

ESAS NO : 2023/33 Esas ve 2023 34 Esas numaralı dosyasına ait olmak üzere;Karayolları Genel MüdürlüğüAdına

Kars 18. Bölge MüdürlüğüDavacı Bölge Müdürlüğü vekili tarafından aşağıda dökümü yapılan

taşınmaz maliklerinin davalı davalılar aleyhine açılan Kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tapuya tescili davasında verilen tensip kararı gereğince aşağıda dökümü yapılan taşınmazların pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedellerinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için mahkememize dava açıldığı ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı Karayolları Genel Müdürlüğü adına Kars Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü aleyhine idari yargıda iptal davası adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri davalıların konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilanın yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gerektiği, yapılacak duruşmaya gelmediklerinde veya kendilerini bir vekille temsil ettirmedikleri takdirde yargılamanın yokluklarında devam edeceği, yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın bedelinin 4650 Sayılı Yasa ile Değişik 2942 Sayılı Kanun gereğince saptanmasına, müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenen T.C Ziraat Bankası Digor Şubesi’ne yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi hükmü gereğince ilan olunur.

 

 

MAHALLE KÖYADAPARSELDOSYA NODAVACIDAVALI/DAVALILAR MALİKLERTAŞINMAZIN ALANI m²KAMULAŞTIRILAN ALAN
1VARLI KÖYÜ114272023/34KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMEHMET KERENCİLER, YAŞAR KERENCİLER ve ZEKİ KERENCİLER2335,992335,99
2

VARLI KÖYÜ

114252023/33YAŞAR KERENCİLER87,0687,06

#ilangovtr Basın no ILN01831537

 

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#Basın No ILN01831537#İlangovtr