T.C.

DİDİM (YENİHİSAR)

AİLE MAHKEMESİ

07/08/2024

Sayı :2021/229 Esas Konu : Gazete ilanı

İLAN

Sn. SUAT VARGEL

TC. NO : 252**46**46

Davacı YELİZ VARGEL ile Davalı SUAT VARGEL arasında mahkememizde görülmekte olan Tanıma ve Tenfiz davası nedeniyle;

Davacı Yeliz Vargel tarafından aleyhinize açılan Tanıma ve Tenfiz davasında adınıza düzenlenen ve tebliğe çıkarılan tüm tebligatlar iade olmuş ve başkaca adresiniz tespit edilememiştir.

Bu nedenle davalısı olduğunuz, yukarıda Mahkeme adı ve dosya numarası yazılı dosyanızdan " Yokluğunuzda 2 hafta içinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere" Gerekçeli Karar verildiği, ilan tarihinden itibaren kanuni süre içinde istinaf başvuru yoluna başvurmadığınız takdirde İş bu KARARIN kesinleşeceği ihtar ve İLANEN tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02076071