T.C. DEVREK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/243 Esas

Davacılar İzzet GEDİK ile Davalılar Hazineyi temsilen Devrek Mal Müdürlüğü ve Devrek Belediye Başkanlığı, arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu Tescil (Zilyetliğe Dayalı) Taşınmaz Tescili davası nedeniyle; Dava konusu; Zonguldak ili, Devrek İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi Hudutları dahilinden bulunan 50 ada 6 parsel sayılı dava konusu taşınmazın, tescil koşullarının oluşmadığını bilen ya da taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya Devrek 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2022/243 Esas sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaması ya da itiraz yerinde görülmez ise ve davacının iddiası ispatlanmış olursa davacı adına dava konusu taşınmazın tesciline karar verileceği hususu 4721 Sayılı TMK' 713/4-5 Maddeleri Uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02033204