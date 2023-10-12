T.C.

DENİZLİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2023/228 + 230 + 232 + 234 + 236 + 238 + 240 + 244 + 246 Esas sayılı dosyaları

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizin;

2023/228 Esas sayılı dosyasından davalı VAROL TEKSTİL-TURİZM- GIDA- MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Irlıganlı Mahallesi 364 ada 5 parsel sayılı taşınmazın 1.470,81 m²'lik kısmında,

2023/230 Esas sayılı dosyasından davalı ÜNAL ERBİL aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Küçükdere Mahallesi 132 ada 43 parsel sayılı taşınmazın 2.091,89 m²'lik kısmı ve ek kamulaştırma kararı ile de 7.794,68 m²'lik kısmında,

2023/232 Esas sayılı dosyasından davalı ZEKAYİ ACAR aleyhineDenizli ili, Pamukkale ilçesi, Küçükdere Mahallesi 132 ada 39 parsel sayılı taşınmazın 1.686,20 m²'lik kısmı ve ek kamulaştırma kararı ile de 1.745,02 m²'lik kısmında,

2023/234 Esas sayılı dosyasından davalı MEHMET ALİ ÇELİK aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Irlıganlı Mahallesi, 365 ada, 127 parsel sayılı taşınmazın 5.721,12 m²'lik kısmında,

2023/236 Esas sayılı dosyasından davalı MERAL CEM aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Irlıganlı Mahallesi, 364 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın 1.291,99 m²'lik kısmında,

2023/238 Esas sayılı dosyasından davalılar FEVZİ GÜNDÜR, EŞE GÜNDÜZ, HÖRÜ KESGE, İSMAİL ORHAN, KEZİBAN KOYUN, MURAT GÜNDÜZ, RAZAMAN GÜNDÜZ, SAFİ GÜNDÜZ, HANİFE ALKAN, MEHMET GÜNDÜZ aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Küçükdere Mahallesi, 132 ada, 50 parsel sayılı taşınmazın 2.955,01 m²'lik kısmında,

2023/240 Esas sayılı dosyasından davalı YUSUF YILMAZ aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Küçükdere Mahallesi, 132 ada, 48 parsel sayılı taşınmazın 1.799,26 m²'lik kısmında,

2023/242 Esas sayılı dosyasından davalı HASAN İRFAN AKAY aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Küçükdere Mahallesi, 132 ada, 35 parsel sayılı taşınmazın 831,21 m²'lik kısmında,

2023/244 Esas sayılı dosyasından davalılar HACER GÜRCAN, HURİYE ERARSLAN, ZİŞAN AY aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Irlıganlı Mahallesi, 365 ada, 145 parsel sayılı taşınmazın 11.380,44 m²'lik kısmında,

2023/246 Esas sayılı dosyasından davalı CAN MUSA VAROL, MEHMET VAROL, YAŞAR VAROL aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Irlıganlı Mahallesi, 365 ada, 160 parsel sayılı taşınmazın 347,66 m²'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

Kamulaştırmayı yapan kurumun Karayolları Genel Müdürlüğü olduğu,

Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Karayolları Genel Müdürlüğü'na yöneltmesi gerektiği,

Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur. 28/09/2023

#ilangovtr Basın no ILN01907223