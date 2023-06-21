T.C. DENİZLİ 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Karar 14.06.2023 İLANMahkememizin 2023/83 Esas 2023/330 Karar sayılı dosyasında Ağamalı ve Şefige kızı, 03/03/1983 USSR doğumlu, ELNURA AGAMALYEVA'ya üzerine atılı mühür bozma suçundan netice itibariyle 3.000,00 TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına ve CMK'nın 231/5-6. maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA yokluğunda 25/04/2023 tarihinde karar verilmiştir.

Sanığın bildirmiş olduğu adresinden, yakalama adresinden ulaşılamamış, mahkememizce yapılan adres araştırmalarında adresi tespit edilemediğinden, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiş ve adresi mahkememizce meçhul sayılmıştır.

Sanığa 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 29. maddesi gereğince İlanen Tebliği yapılmasına karar verilmiş olup,

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince iş bu hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağının ihtarına,

3- Tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre içinde mahkememize dilekçe ile veya zabıt katibine müracaat ile tutanak tutulmak suretiyle veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer mahkemesine verilecek dilekçe ile veya tutuklu olarak bulunulan ceza infaz kurumu müdürüne veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta verilecek bir dilekçe ileDenizli Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde İTİRAZ yolunun açık olduğu, itiraz yoluna gidilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLANEN tebliğ olunur.

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Basın no: ILN01849161