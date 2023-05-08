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T.C. DENİZLİ 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. DENİZLİ 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 00:00

DOSYA NO : 2022/284 Esas KARAR NO : 2023/45İLAN

Güveni Kötüye Kullanma suçundan sanık Mümin Özköylü hakkında Mahkememizin 26.01.2023 tarihli kararı ile1 yıl 3 ay hapis ve 12.000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olmakla; sanığın dosyada tebligat yapılan biradresi bulunmadığından ve yapılan araştırmaya rağmen adresi tespit edilemediğinden kararın sanık Mümin Özköylü'ye tebliğ yapılamaması nedeni ile ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; işbu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
Ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.05/05/2023

#ilangovtr Basın no ILN01825622

 

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#Basın No ILN01825622#İlangovtr