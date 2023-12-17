Örnek No:55*

T.C. DENİZLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/25 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/25 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli İl, Pamukkale İlçe, Dokuzkavaklar Mah.2837 Ada, 1 Parsel, 171 m2 yüzölçümlü, tapuda ev ve arsa vasıflı taşınmazın üzerinde 30-35 yıllık , B+3 katlı bina olup, çatı örtüsü vardır. Bodrum kat 60 m2 alanlı,ardiye şeklinde ardiye şeklinde kullanılmaktadır. Zemin kat ve 1. Kat130 m2 alanlı meskenler olup, 2 oda,mutfak,banyo,tuvalet,hol,2 balkondan oluşmakta, arka balkon kapatılmış, ön balkon ise çelik yapı ile genişletilmişler, mutfak dolapları,banyo+wc ye iyileştirmeler yapılmıştır.2. Kat135 m2 alanlı mesken olup, 2 oda,mutfak,banyo,tuvalet,hol,3 balkondan oluşmakta, arka balkon kapatılmış, ön balkon ise çelik yapı ile genişletilmiş, mutfak dolapları,banyo+wc ye iyileştirmeler yapılmıştır.Yüksek çatı olup, çatıda teras vardır. Doğalgaz kaloriferli ısıtma bulunmaktadır. Asansör yoktur. Belediye alt yapı ve üst yapı hizmetlerinden, su,PTT,doğalgazkanalizasyon hizmetlerinden yararlanır.yararlanmakta, ulaşımı rahat, çevresinde 2-3 katlı yapılar bulunmaktadır. Yola cephesi vardır.

Adresi : Anafartalar Mah. 2158 Sok. No: 1 Pamukkale / DENİZLİ

İmar Durumu : Konut alanı,ayrık nizam,Kat:3, Bina Yük:İmar Yön.28.mad. Bina Derinliği:Kroki, Ön Bahçe Mes: 5.00 mt.-3.00 mt.-kroki, Komşu Mes:kroki yazılıdır.

Kıymeti : 2.273.860,00 TL. KDV Oranı: %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2024 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 10:30

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Denizli İl, Pamukkale İlçe, Kocadere Mah. 112 Ada, 69 Parsel, 108.901,72 m2 alanlı arsa üzerinde, 199/58108 arsa paylı, brüt alanı 199,79 m2 olan, 2017 yılında yapı ruhsatı ikiz tripleks yapılacağı şeklinde alınmış,S.S.Saadetkent Konut Yapı Koop. Adında292tripleks konuttan ibaret,tapuda her ne kadarBodrum+zemin+1.kat 97 nolu BB yazılı taşınmazda kat irtifakı kurulu ancak inşaata başlanmamış vaziyette, üzerindehiçbir yapı olmayıp boş arsa şeklindedir. Taşınmazın bulunduğu ana parsel eğimli olması nedeniyle zemin kısmen tesviye edilmiş, eğimli kısımlara istinat betonarme perde duvarlar yapılmıştır. Bunun dışında alt ve üst yapı hiçbir çalışma ve hizmeti yoktur.Satışa konu bağımsız bölüme isabet eden arsa hissesi 372,95 m2 dir. Müstakil arsa olmayıp kooperatif hissesidir. Kocadere Mah. Yerleşim Yerine 1.700 mt.uzaklıktadır.

İmar Durumu :Gelişme konut alanı, ayrık nizam, 2 kat,Hmax:6.50 mt.yi geçemez, Taks:0.15,Kaks:0.3, Bina derinliği: Taks/Kaks, Ön bahçe Mes:5.00 mt, komşu Mes:5.00 mt.dir.

Kıymeti : 275.000,00 TL. KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Yönetim Planı:12/09/2017 yazılıdır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2024 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 10:50

12/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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