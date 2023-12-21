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T.C. DENİZLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/114 Esas

DAVALILAR : HALİL HAZER Kumlubahçe Mah. Zeki Müren Cad. Bodrum Motel Blok No:25Bodrum/ MUĞLA

Davacı Ömer Kalak tarafından, aleyhinize muris Meryem Çakmak'ın Denizli 4. Noterliği'nin 19 Eylül 2013 tarih 21003 yevmiye numaralı vasiyetnamenin tenfizi istemiyle açılan davanın yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, bildirilen adreste bulunmadığınız ve mernis kayıt sisteminde kayıtlı adres bulunmaması nedeniyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde davaya ilişkin cevaplarınızı, bunun dayanağını oluşturan bütün vaka ve delilleriniz ile delillerin dayanağı olan bilgi ve belgelerin nereden temin edilebileceğini bildirir dilekçe sunmanız gerektiği, ayrıca dayandığınız delillerin temini için gerekli avansın Mahkememize cevap dilekçesinin verildiği tarihten itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde yatırmanız gerektiği, aksi halde bu delillerinizden vazgeçmiş sayılacağınız, ön inceleme duruşmasının 27/.03.2024 günü saat: 09.20'de yapılacağı, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01954846