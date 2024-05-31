Örnek No:55*

T.C.

DEMRE

İCRA DAİRESİ

2023/74 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/74 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Antalya İl, Demre İlçe, Beymelek Mahalle, Ortasalım Mevkii, 1109 Parsel, E Blok, 4. kat, 21 nolu bağımsız bölümdeki taşınmaz. Mesken projesinde 2 oda, 1 salon,1 mutfak banyo-wc , antre hol ve balkon mahallinden müteşekkildir. Meskenin balkon dahil brüt kullanım alanı 84 m² dir.

Adresi : Beymelek Mahallesi Demre/Antalya

Yüzölçümü : 7.520,99 m²

Arsa Payı : 18/1932

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dahilindedir. güney 4160 m2 lik Günübirlik tesis alanında geri kalan ayrık nizam yencok 5 kat müsadeli konut yapılaşma sahasında kalmaktadır.

Kıymeti : 3.010.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz Demre OvasıKoruma alanları içerisinde kalmaktadır. 5403 S.K. kapsamında izin almadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2024 - 14:28

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2024 - 14:28 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 14:28

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 14:28

2 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Antalya İl, Demre İlçe, Büyük Kum Mahalle, İnceburun Mevkii, 168 Ada, 1 Parsel, 23 Blok, 1 Nolu bağımsız bölümdeki taşınmaz. Villa tarzı mesken projesinde zemin ilk katta Amerikan mutfaklı salon ve banyo, üst katta, merdiven mahalli 2 yatak odası 1 oturma odası, banyo ve 3 balkon mahalli bulunmaktadır. Zemin kat 55 m2 alanlı olup üst kat balkon mahalleri dahil 80 m² dir. Projesinde toplamda 2 katlı 135 m² alanlıdır. Yerinde ise ilave çatı katı yapılmış olup merdiven çıkış mahalliyle birlikte kapalı alanı ort 35 m² dir.Ön tarafına da altüzeri teras balkon olarak kullanım haline getirilmiştir.Çatı kat ilavesi ile birlikte toplam kullanım alanı teras mahalleri hariç 170m² kullanım alanına ulaşmıştır.

Adresi : Büyükkum Mahallesi Demre Antalya

Yüzölçümü : 12.138,46 m²

Arsa Payı : 2/80

İmar Durumu : Belediye sınırları içerisinde yer almakta olup18.01.1989 tarihli imar çapında ayrık nizam Taks 0,15 kaks 0,30 konut alanında kalmaktadır

Kıymeti : 9.180.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Korunması gereken kültür varlığıdır.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2024 - 14:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2024 - 14:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 14:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 14:57

30/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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