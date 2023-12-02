T.C.

ÇORLU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN METNİ

Sayı : 2022/437 Esas 11/07/2023 Konu : ilanMahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

Tekirdağ ili Ergene İlçesi Karamehmet Mahallesi 22 Ada 33 Parsel sayılı taşınmaz kayıt maliki Musa oğlu Mustafa'nın mirasçılarının nüfus kayıtlarından ve yapılan araştırmalardan tespit edilememiş olmakla; Tekirdağ ili Ergene İlçesi Karamehmet Mahallesi 22 Ada 33 Parsel sayılı taşınmaz kayıt maliki Musa oğlu Mustafa'nın mirasında hak iddia edenlerin birer ay ara ile 2 kez yayınlanacak işbu ilanın son ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde mirasçı olduğunu gösterir nüfus kaydı ve veraset belgesi gibi belgelerle mahkememiz dosyasına müracaat edilmesi gerekmekte olup, ilan süresi içinde başvuran olmadığı ve hiçbir mirasçı tespit edilemediği takdirde mirasçıların miras sebebi ile istihkak davası açma hakları saklı kalmak kaydı ile TMK.nun 594/2 maddesi gereğince Musa oğlu Mustafa'dan intikal eden mirasın Hazine'ye aidiyetine karar verileceği hususu ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01921990