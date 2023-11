T.C. ÇİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2021/233 Esas

DAVACI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AV.HAKKI GÜNEŞ

AV. BENAN ÇINAR

DAVALILAR : 1- AYŞE YİĞİT-Bahçearası mah. Merkez sok no. 92 Çine Aydın

2- CEVRİYE BAŞTÜRK Hallaçlar mah. Ova sokak no. 2 Çine/ AYDIN

3- FADİME KARATAŞ -Güzelhisar mah. 39 sokak no. 1 iç kapı no. 3 Efeler Aydın

4- GÜLCAN SEÇKİN Karaçay Mahallesi 319 Sokak No.3Nazilli/ AYDIN

5- GÜRCAN KARATAŞ Güzelçamlı Mah. OsmanoğluSk. No:13 İç Kapı No:15Kuşadası/ AYDIN

6- İSMET DEMİR -DENİZ PİYADE CADDESİ NO. 192 MARAŞ GAZİMAĞUSA / KIBRIS

7- NAZİRİYE KARATAŞ -Bahçearası mahallesi Merkez sok. No. 266 Çine Aydın

8- NEVRİYE DEMİR Çine/ AYDIN

9- PINAR ŞEKER- YILDIZ SOK. DÖVEÇ 12 NO. 7 KARAKOL MAHALLESİGAZİMAĞUSA/KIBRIS

10- SEMİHA EYİNÇ Güzelhisar Mah. 39 Sokak No:1 K:2 Aydın Merkez/ AYDIN

DavacıDSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ileDavalılar AYŞE YİĞİT, CEVRİYE BAŞTÜRK, FADİME KARATAŞ, GÜLCAN SEÇKİN, GÜRCAN KARATAŞ, İSTEM DEMİR, NAZİRİYE KARATAŞ, NEVRİYE DEMİR, PINAR ŞEKER VE SEMİHA EYİNÇ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle;

Mahkememizce davalılar Pınar Şeker ileİsmet Demir'e dava dilekçesinde belirtilen adresinize elçilik aracılığı ilemuhataba ulaşılmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır Bu nedenle dava konusu Aydın İli Çine İlçesi Bahçearası mahallesi Sindal mevkii 103 ada 1 parsel'in 949,82 m2 alanın kamulaştırma bedel tespiti ile ilgili 12/06/2023 tarihlibilirkişi raporununilanen tebliğine karar verilmiştir.

Toplam Net Gelir :4.386,97TL

Yıllık Net Gelir :4.386,97/2=2.193,49TL/da/yıl :

Taşınmazın Değeri (Net Gelir/Kapitalizasyon faiz oranı):2.193,49/0,04=54.837,25TL/da. Olup

Arazinin 1m2' sinin değeri ise 54.837,25TL/da/1000=54,83TL/m2 olduğu tespit edilmiştir.

103 ada 1 Parsel Kamulaştırma Bedeli;949,82x54.837,25=52.085,52TL.

Döndü Yiğit (Ölü )Ayşe Yiğit Hissesi 1/3:17.361,84TL

Nail demir (Ölü)1/12İsmet Demir Hissesi :1.085,12TL

Pınar Şeker Hissesi; 3.255,34TL

Abidin Karataş 1/12:4.340,46(anlaşma SağlanmışTapu devri yapılmış)

Ricail Karataş(Ölü)1/21Naziriye Karataş 2/8;620,08TL

Gülcan Seçkin;3/8;930,09TL

Gürcan Karataş:3/8;930,09TL edebileceği, İş bu rapor 3 nüsha olarak tarafımızdan hazırlanıp imza edilmiştir. 12.06.2022

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.

Bilirkişi raporunun tebliği yerine geçerli olmak üzere Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonratebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.21/10/2023

#ilangovtr Basın no ILN01933296