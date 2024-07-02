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T.C. CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 00:00

 

T.C.
CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/296 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : BEYLİOVA MAHALLESİ
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 123
PARSEL NO : 9
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 53,84 m2'lik alanda irtifak hakkı
MALİKİN ADI VE SOYADI: DUDU ÇELİK, ENVER ÇELİK, HALİME TÜRKMEN, İRFAN ÇELİK, MUZAFER ÇELİK, TEVFİK ÇELİK, VEHBİ ÇELİK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/296 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02054742

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#ILN02054742#İlangovtr