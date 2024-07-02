T.C.

CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/296 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : BEYLİOVA MAHALLESİ

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 123

PARSEL NO : 9

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 53,84 m2'lik alanda irtifak hakkı

MALİKİN ADI VE SOYADI: DUDU ÇELİK, ENVER ÇELİK, HALİME TÜRKMEN, İRFAN ÇELİK, MUZAFER ÇELİK, TEVFİK ÇELİK, VEHBİ ÇELİK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/296 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

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