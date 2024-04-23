T.C. CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/281 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : ZAFERİYE MAH.

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 140

PARSEL NO : 3

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 2420,63 m2lik irtifak hakkı

MALİKİN ADI VE SOYADI : TEZCAN KARAKAYA

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/281 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

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