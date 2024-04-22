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T.C. CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/337 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : PINARBAŞI MAH.
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO :
PARSEL NO : 2762
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 2555,06 m2lik kısımda irtifak hakkı
MALİKİN ADI VE SOYADI : BAHAR ÇİFTÇİOĞLU
ELİF YÖRÜK
FEVZİ GÖKMEN
GÖKMEN GÖKMEN
KEMAL GÖKMEN
TÜRKAN ŞENTÜRK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın
kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/337 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02019422