T.C. CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/337 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : PINARBAŞI MAH.

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO :

PARSEL NO : 2762

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 2555,06 m2lik kısımda irtifak hakkı

MALİKİN ADI VE SOYADI : BAHAR ÇİFTÇİOĞLU

ELİF YÖRÜK

FEVZİ GÖKMEN

GÖKMEN GÖKMEN

KEMAL GÖKMEN

TÜRKAN ŞENTÜRK



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.



KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :



Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın

kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/337 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.



2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02019422