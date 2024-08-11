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T.C. CİDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. CİDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2024 00:00

 

T.C.
CİDE
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2024/148

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ, ŞENPAZAR İLÇESİ
MAH./KÖY. : KORUCAK MAH.
ADA NO : 291
PARSEL NO : 2
TAŞINMAZ NİTELİĞİ : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 943,25
MALİKİNİN ADI-SOYADI: İSMAİL ÜSTÜNDAĞ
YAPAN İDARE ADI : TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kastamonu ili, Şenpazar İlçesi Korucak Mah. 291 ada 2 parselde bulunan davalılara ait taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespitine ve tespit edilecek irtifak hakkı / direk yeri üzerinde TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda yazılı esas numaralı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02073972

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#Basın No ILN02073972#İlangovtr