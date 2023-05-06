T.C. CİDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ, CİDE İLÇESİ

MEVKİİ : EV ÖNÜ

MAH./KÖY. : HACIAHMET KÖYÜ

ADA NO : 130

PARSEL NO : 35

TAŞINMAZ NİTELİĞİ : AHŞAP EV VE TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ :1124,06 M2

MALİKİNİN ADI-SOYADI:AYŞE ÜNLÜ, FATMA KAPLAN, HATİCE YILDIRIM, KADİR KAPLAN, KEMAL KAPLAN, MERAL TAY, SAFİYE KAPLAN, YUNUS KAPLAN

KAMULAŞTIRMAYI

YAPAN İDARE ADI : TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kastamonu ili, Cide İlçesi, Hacıahmet Köyü 130 ada 35 parselde bulunan davalılara ait ahşap ev ve tarla vasfındaki taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespitine ve tespit edilecek irtifak hakkı üzerinde TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/165 esas sayısında dava açılmıştır.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.

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