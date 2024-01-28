T.C. CEYHAN 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

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DOSYA NO : 2023/45 Esas



KARAR NO : 2023/288

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 31/10/2023 tarihli ilamı ile TCK.142/2.h maddesi gereğince 4 YIL 2 AY HAPİS (TCK 53/1-a,d,e) Konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASIcezası ile cezalandırılan Hasan ve Hatice oğlu, 10/10/2002 HASEKE doğumlu, MUHAMMET ELHACİ tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 25.01.2024

#ilangovtr Basın no ILN01974370