Güncelleme Tarihi:
Örnek No:54*
T.C.
ÇEŞME
İCRA DAİRESİ
2019/404 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/404 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|181.500,00
|1
|Taşıt
|35ACG417 Plakalı, 2000 Model, FORD Marka, YC38518 Motor No'lu, SFAAXXDJVAYC38518 Şasi No'lu, Beyaz Renkli araç Ford Transit 330 S model kamyonettir. Bir süre çalışmadan beklemesi nedeniyle aküsü bitmiş, bu nedenle araç çalıştırılamadığından kilometre bilgisi okunamamıştır. Aracın ön tampon ve ön panjurda kırık ve çatlakların mevcut olduğu, araç kaportasında muhtelif yerlerde paslanmalar olduğu, araç iç döşeme ve kılıfların deforme olduğu ve değişmesi gerektiği, araç sol arka farın kırık olduğu görülmüştür. Aracın yapılan tramer sorgulamasında 05.01.2013 (1.086 TL bedelli) olmak üzere 1adet kazaya karışmış olduğu tespit edilmiştir. (Tespitler bilirkişi raporundan alınmıştır)
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/12/2023 - 10:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/12/2023 - 10:15
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2024 - 10:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2024 - 10:15
11/10/2023 (İİK m.114/4)
#ilangovtr Basın no ILN01912197