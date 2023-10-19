T.C. ÇEŞME İCRA DAİRESİ 2019/404 TLMT.

181.500,00

1

Taşıt

35ACG417 Plakalı, 2000 Model, FORD Marka, YC38518 Motor No'lu, SFAAXXDJVAYC38518 Şasi No'lu, Beyaz Renkli araç Ford Transit 330 S model kamyonettir. Bir süre çalışmadan beklemesi nedeniyle aküsü bitmiş, bu nedenle araç çalıştırılamadığından kilometre bilgisi okunamamıştır. Aracın ön tampon ve ön panjurda kırık ve çatlakların mevcut olduğu, araç kaportasında muhtelif yerlerde paslanmalar olduğu, araç iç döşeme ve kılıfların deforme olduğu ve değişmesi gerektiği, araç sol arka farın kırık olduğu görülmüştür. Aracın yapılan tramer sorgulamasında 05.01.2013 (1.086 TL bedelli) olmak üzere 1adet kazaya karışmış olduğu tespit edilmiştir. (Tespitler bilirkişi raporundan alınmıştır)