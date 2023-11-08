T.C.ÇEŞME 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.77378523-2022/606-Ceza Dava Dosyası

İLANEN TEBLİĞ Çeşme 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2022/606 esas ve 2023/448 karar sayılı hükmü ile Sanık Davıtı Lıpartıa'nın (Dmıtrı ve Lılı oğlu, 1997 doğumlu) işlemiş olduğu mala zarar verme suçundan 2.000 TL adli para cezasına, 5 eşitte tahsiline karar verilmiştir. Gerekçeli karar sanığın bildirdiği tüm adreslere tebliğ edilemediği mevcut adresi de tespit edilemediğinden 7201 Sayılı Yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 7 gün içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolunabaşvurabileceği, ilan ücreti ile mahkeme masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.

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