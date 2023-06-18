T.C. ÇERKEZKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2021/5 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Çerkezköy Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2011/806 Es. - 2020/462 Karar sayılıortaklığın satış yoluyla giderilmesine ilişkin kesinleşmiş ilamına istinaden aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup taşınmazların ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tekirdağ İl, Çerkezköy İlçe, FEVZİ PAŞA Mahalle/Köy, 704 Ada, 1 Parsel, Dosyada mevcut 08.09.2021 tarihli Çerkezköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı ve Çerkezköy Belediyesi Başkanlığımın online imar durumu (e-imar) sorgulama modülüne göre; PARSELİN BÜTÜNÜ İLK ÖĞRETİM TESİS ALANI VE YOL FONKSİYONUNDA YER ALMAKTADIR. (Çerkezköy Belediyesi'nin Güncel uygulama imar planı notlarının 1.5. maddesine göre ''Kamu Eline Geçmeden Uygulama Yapılamaz''). Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapıya rastlanmamıştır. Taşınmaz, Fevzi Paşa mahallesinin yapılaşması neredeyse tamamlanmış bir noktasında, Fevzi Paşa ana caddesine 80 m, Hayri Batur ana caddesine 200 m, Çerkezköy - Çorlu karayoluna 550 m mesafede yer almaktadır. Etrafında 5-6 katlı binalar mevcuttur. Düz topoğrafik bir yapıya sahiptir. Belediyenin alt ve üst yapı hizmetlerinin tamamından faydalanmaktadır.

Adresi : Fevzipaşa Mah. 704 Ada 1 Parsel Çerkezköy / TEKİRDAĞ

Yüzölçümü : 10.654 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 ÖLÇEKLİ MERİ UYGULAMA İMAR PLANINDA TAMAMI İLKÖĞRETİM TESİS ALANI VE YOL FONKSİYONUNDA KALMAKTADIR.

Kıymeti : 27.739.180,56 TL KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler: Dosyasındadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 12:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2023 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2023 - 12:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/08/2023 - 12:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tekirdağ İl, Çerkezköy İlçe, İSTASYON Mahalle/Köy, 241 Ada, 1 Parsel, Tekirdağ İl, Çerkezköy İlçe, 241 Ada, 1 Parsel, İSTASYON Mahalle/Köy, KUŞBAHÇE Mevkii, Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, İstasyon Mahallesi, 241 Ada, 1 Parsel, 1.010,00 m2 alana sahip olup; 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı kapsamı içinde ancak imar uygulaması görmemiş olup, Tarla vasfı ile tapuya kayıtlıdır.

Dosyada mevcut 08.09.2021 tarihli Çerkezköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısına göre; parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları içinde yol ve belediye hizmet alanı fonksiyonunda bulunmaktadır. Taşınmazın büyük bir kısmı üzerinden fiilen asfalt yol (Çerkezköy- Büyükçavuşlu yolu) geçmekte olup, mütebaki kısmın üzerinde ise TESKİ su terfi merkezine ait bahçe duvarı ve bahçe kısmı yer almaktadır. Taşınmazın yakın çevresinde tek çiftlik, ağıl ve müştemilatı dışında yapılaşma yoktur. Düz bir topoğrafîk yapıdadır. Belediyenin alt ve üst yapı hizmetlerinden yaralanmaktadır.

TAŞINMAZ ÜZERİNDE KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LEHİNE 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU 31/B MADDESİ ŞERHİ VARDIR.

Adresi : İstasyon Mah Kuşbahçe Mevkii 241 Ada 1 Parasel Çerkezköy / TEKİRDAĞ

Yüzölçümü : 1.010 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı kapsamı içinde ancak imar uygulaması görmemiş olup, Tarla vasfı ile tapuya kayıtlıdır.

Kıymeti : 376.474,02 TL KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler: Dosyasındadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 12:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2023 - 12:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2023 - 12:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/08/2023 - 12:15

16/06/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN01848633