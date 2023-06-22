T.C. ÇEKEREK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/148 Esas 19/06/2023

KAMULAŞTIRMA İLAN TUTANAĞI

Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar, ALİ YEŞİLKURT, ARSLAN YEŞİLKURT, AYŞE BOZKURT, CENNET EROL, GÜLBOY YEŞİLKURT, GÜLŞEN ÇADIRARDIÇ, HAKAN YEŞİLKURT, METİN YEŞİLKURT, SEMA ÇELİKBAŞ, YAREN YEŞİLKURT, YELDA YEŞİLKURT arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Davalılar, ALİ YEŞİLKURT, ARSLAN YEŞİLKURT, AYŞE BOZKURT, CENNET EROL, GÜLBOY YEŞİLKURT, GÜLŞEN ÇADIRARDIÇ, HAKAN YEŞİLKURT, METİN YEŞİLKURT, SEMA ÇELİKBAŞ, YAREN YEŞİLKURT, YELDA YEŞİLKURT'un maliki, bulunduğu yer, malik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m² miktarındaki kısmı davacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından Yozgat ili Çekerek İlçe Çakır Köyü Kepez Mevkii 151 ada 128 Parsel Sayılı Taşınmazın Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün projesi nedeni ile kamulaştırılması amacı ile 2942. Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince kamulaştırıldığı ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma izleminin İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davaları ve bu davayı açtıkları konusunda yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma izleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden mülkiyet kamulaştırması alanlarının Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü adına tescil edileceği ilanın tebliğ tarihinden itibarin 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Çekerek Yozgat Şubesine yatırılacağı aşağıdaki esas numarası belirtilen dosya ilan olunur.19/06/2023

KAMULAŞTIRMAYA KONU TAŞINMAZ

2023/148 Esas no İli Yozgat ili Çekerek İlçe Çakır Köyü Kepez Mevkii 151 ada 128 Parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılan alan olan 1.460,51 m² lik kısım, maliki Davalılar, ALİ YEŞİLKURT, ARSLAN YEŞİLKURT, AYŞE BOZKURT, CENNET EROL, GÜLBOY YEŞİLKURT, GÜLŞEN ÇADIRARDIÇ, HAKAN YEŞİLKURT, METİN YEŞİLKURT, SEMA ÇELİKBAŞ, YAREN YEŞİLKURT, YELDA YEŞİLKURT.

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