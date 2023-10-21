T.C.

ÇAYCUMA 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliğiyazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü tarafındanaçılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince; Zonguldak ili Çaycuma ilçesisınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü tarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü adına tescil davası açılmıştır.Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğüne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye VakıflarBankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

ESAS NO BULUNDUĞU YER MEVKİİ ADA PARSEL VASFI YÜZ ÖLÇÜMÜ MALİKİN ADI SOYADI KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ 2023/1177 Dursunlar köyü Yamaçtarla 121 36 Tarla 2.078,19 m2 Osman Kocabıyık

Kazım Kocabıyık

Saniye Kocabıyık

ElifKocabıyık

Eren Kocabıyık

Eral Kocabıyık Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1187 Dursunlar köyü Yamaçtarla 121 51 Tarla 1.877,59 m2 Şaban Karabıyık " " 2023/1175 Dursunlar köyü Yamaçtarla 121 61 Tarla 762,20 m2 Şahin Karabıyık " " 2023/1110 Dursunlar köyü Kumtarlası 137 10 Tarla 4.251,03 m2 Erol Dilgin

İrfan Dilgin " " 2023/1145 Dursunlar köyü Yamaçtarla 121 116 Tarla 1.056,60 m2 Habibe Altuncu

Behice Altuncu " " 2023/1137 Dursunlar köyü Yamaçtarla 121 8 Tarla 1.417,02 m2 Rafet Sivriler

Rahmi Sivriler " " 2023/1170 Dursunlar köyü Yamaçtarla 121 28 Tarla 2.279,93 m2 İsmet Usta " " 2023/1057 Hacıibadi köyü Hasangeçiti 120 13 Tarla 1.276,74 m2 Kenan Baloğlu " " 2023/1197 Dursunlar köyü Eğrialtılık 124 4 Tarla 7.686,84 m2 Fatime Meşe

Hanım Erdoğan

Songül Özçiçek

Arslan Meşe

Habibe Ayvacık

Kemal Meşe

Ramazan Meşe

İhsan Meşe

Şengül Akbaba " " 2023/1077 Hacıibadi köyü Dereboyu 159 134 Tarla 158,65 m2 Naziye Eren

Kezban Özbay

Hüsnü Özbay

Habibe Vural

Şengül Sarıöz

Hatice Vural

Döndü Bayhan

Tezcan Gider

Özcan Gider

Şerife Elieyi

Hatice Çiloğlu

Hafize Çiloğlu

Satiye Çıvak

Dündü Muslukal

Sadife Yörübaş

Halil Özbay

Asiye Akca

Şakir Özbay

Ali Çiloğlu

Mehmet Çiloğlu

Zühriye Halıcı

Hasan Elieyi

Zeynep Al

Fatma Sarıbaş

Azime Al

Şengün Akca

Sevim Çiloğlu

Döndü Çamlı

Akif Yanaz

Mustafa Yanaz

Hasan Yanaz

Ramazan Yanaz

Şaban Yanaz

Hüsniye Çiloğlu

Eyüp Çiloğlu

Kasım Çiloğlu

İlyas Çiloğlu

Hüsnü Çiloğlu

Eyüp Çiloğlu

Kasim Çiloğlu

İlyas Çiloğlu

Ali Çiloğlu

Mehmet Çiloğlu

Zühriye Halıcı

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