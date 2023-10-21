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T.C. ÇAYCUMA 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

T.C. ÇAYCUMA 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2023 00:00

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T.C.
ÇAYCUMA 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliğiyazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü tarafındanaçılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince; Zonguldak ili Çaycuma ilçesisınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü tarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü adına tescil davası açılmıştır.Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğüne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye VakıflarBankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

ESAS NOBULUNDUĞU YERMEVKİİADAPARSELVASFIYÜZ ÖLÇÜMÜMALİKİN ADI SOYADIKAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADIKAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
2023/1177Dursunlar köyüYamaçtarla12136Tarla2.078,19 m2Osman Kocabıyık
Kazım Kocabıyık
Saniye Kocabıyık
ElifKocabıyık
Eren Kocabıyık
Eral Kocabıyık		Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel MüdürlüğüKamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/1187Dursunlar köyüYamaçtarla12151Tarla1.877,59 m2Şaban Karabıyık""
2023/1175Dursunlar köyüYamaçtarla12161Tarla762,20 m2Şahin Karabıyık""
2023/1110Dursunlar köyüKumtarlası13710Tarla4.251,03 m2Erol Dilgin
İrfan Dilgin		""
2023/1145Dursunlar köyüYamaçtarla121116Tarla1.056,60 m2Habibe Altuncu
Behice Altuncu		""
2023/1137Dursunlar köyüYamaçtarla1218Tarla1.417,02 m2Rafet Sivriler
Rahmi Sivriler		""
2023/1170Dursunlar köyüYamaçtarla12128Tarla2.279,93 m2İsmet Usta""
2023/1057Hacıibadi köyüHasangeçiti12013Tarla1.276,74 m2Kenan Baloğlu""
2023/1197Dursunlar köyüEğrialtılık1244Tarla7.686,84 m2Fatime Meşe
Hanım Erdoğan
Songül Özçiçek
Arslan Meşe
Habibe Ayvacık
Kemal Meşe
Ramazan Meşe
İhsan Meşe
Şengül Akbaba		""
2023/1077Hacıibadi köyüDereboyu159134Tarla158,65 m2Naziye Eren
Kezban Özbay
Hüsnü Özbay
Habibe Vural
Şengül Sarıöz
Hatice Vural
Döndü Bayhan
Tezcan Gider
Özcan Gider
Şerife Elieyi
Hatice Çiloğlu
Hafize Çiloğlu
Satiye Çıvak
Dündü Muslukal
Sadife Yörübaş
Halil Özbay
Asiye Akca
Şakir Özbay
Ali Çiloğlu
Mehmet Çiloğlu
Zühriye Halıcı
Hasan Elieyi
Zeynep Al
Fatma Sarıbaş
Azime Al
Şengün Akca
Sevim Çiloğlu
Döndü Çamlı
Akif Yanaz
Mustafa Yanaz
Hasan Yanaz
Ramazan Yanaz
Şaban Yanaz
Hüsniye Çiloğlu
Eyüp Çiloğlu
Kasım Çiloğlu
İlyas Çiloğlu
Hüsnü Çiloğlu
Eyüp Çiloğlu
Kasim Çiloğlu
İlyas Çiloğlu
Ali Çiloğlu
Mehmet Çiloğlu
Zühriye Halıcı		 

#ilangovtr Basın no ILN01913407

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#ILN01913407#İlangovtr