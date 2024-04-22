T.C.

ÇAYCUMA 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN





İLAN

Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliğiyazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü tarafındanaçılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince; Zonguldak ili Çaycuma ilçesisınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü tarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü adına tescil davası açılmıştır.Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğüne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye VakıflarBankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR ESAS NO BULUNDUĞU YER MEVKİİ ADA PARSEL VASFI YÜZ ÖLÇÜMÜ MALİKİN ADI SOYADI KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ 2023/1181 Dursunlar köyü Yamaç mevkii 121 58 Tarla 807,79 m2 Ali Çamlı

Ramazan Çamlı

Ersun Çamlı

İsmail Sarıbaş

Kamil Sarıbaş Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1171 Dursunlar köyü Yamaçtarla 121 29 Tarla 8.395,96 m2 Hüseyin Usta " " 2023/1115 Dursunlar köyü Kumtarlası 137 14 Tarla 2.790,45 m2 Süleyman Kuzucu " " 2023/1070 Hacıibadi köyü Dereboyu 162 1 Tarla 8.033,08m2 Mehmet Ay

Fatma Usta

Döndü Eker

Feride Çiloğlu

İsmail Sarıöz

Esma Sarıöz

Arslan Sarıöz

Sıddıka Sarıöz

Nail Sarıöz

Recep Sarıöz

Ali Sarıöz

Gülşen Sarıöz

Ramazan Sarıöz

Nail Sarıöz

Recep Sarıöz

Ali Sarıöz

Gülşen Sarıöz

Ramazan Sarıöz

Fatime Çiloğlu

Hayrettin Çiloğlu

Cevat Çiloğlu

Hanım Elieyi

Satılmış Çiloğlu

Mevlüt Çiloğlu

Fatma Çiloğlu

Bahar Baysal

Pınar Osmanoğlu " " 2023/1135 Dursunlar köyü Çürükcüoğlu 120 33 Tarla 4.252,07 m2 Ramazan Kuzucu

Hüseyin Kuzucu

Ömer Kuzucu

Şaban Kuzucu

İsmail yurt

Resmiye Halvacı " " 2023/1061 Hacıibadi köyü Hasangeçiti 120 10 Tarla 833,76 m2 Zühriye BaloğluHüseyin Baloğlu -Hasan Baloğlu Orhan Baloğlu " " 2023/1211 Basat köyü Yeraltı mevkii 164 44 Tarla 1.690,50 m2 Yunis Tabaklı " " 2023/1107 Dursunlar köyü Kocayamaç 137 8 Tarla 425,26 m2 Nefise Baloğlu

Şerife Turpçu

Hatice Çubukcu

Osman Muslubaş

Ali Muslubaş " " 2023/1207 Dursunlar köyü Eğrialtılık 124 43 Tarla 382,81 m2 İbrahim Ünal

Satılmış Ünal

İsa Ünal

Mustafa Ünal

Cemalettin Ünal

Arslan Ünal

Ramazan Ünal

Nurettin Ünal

Tahsin Sarıbaş " " 2023/1185 Dursunlar köyü Yamaçtarla 121 40 Tarla 1781,13 m2 Dursun Köse

Veli Köse " "

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