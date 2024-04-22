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T.C. ÇAYCUMA 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. ÇAYCUMA 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2024 00:00

 

T.C.
ÇAYCUMA 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliğiyazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü tarafındanaçılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince; Zonguldak ili Çaycuma ilçesisınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü tarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü adına tescil davası açılmıştır.Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğüne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye VakıflarBankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR
ESAS NOBULUNDUĞU YERMEVKİİADAPARSELVASFIYÜZ ÖLÇÜMÜMALİKİN ADI SOYADIKAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADIKAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
2023/1181Dursunlar köyüYamaç mevkii12158Tarla807,79 m2Ali Çamlı
Ramazan Çamlı
Ersun Çamlı
İsmail Sarıbaş
Kamil Sarıbaş		Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel MüdürlüğüKamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/1171Dursunlar köyüYamaçtarla12129Tarla8.395,96 m2Hüseyin Usta""
2023/1115Dursunlar köyüKumtarlası13714Tarla2.790,45 m2Süleyman Kuzucu""
2023/1070Hacıibadi köyüDereboyu1621Tarla8.033,08m2Mehmet Ay
Fatma Usta
Döndü Eker
Feride Çiloğlu
İsmail Sarıöz
Esma Sarıöz
Arslan Sarıöz
Sıddıka Sarıöz
Nail Sarıöz
Recep Sarıöz
Ali Sarıöz
Gülşen Sarıöz
Ramazan Sarıöz
Nail Sarıöz
Recep Sarıöz
Ali Sarıöz
Gülşen Sarıöz
Ramazan Sarıöz
Fatime Çiloğlu
Hayrettin Çiloğlu
Cevat Çiloğlu
Hanım Elieyi
Satılmış Çiloğlu
Mevlüt Çiloğlu
Fatma Çiloğlu
Bahar Baysal
Pınar Osmanoğlu		""
2023/1135Dursunlar köyüÇürükcüoğlu12033Tarla4.252,07 m2Ramazan Kuzucu
Hüseyin Kuzucu
Ömer Kuzucu
Şaban Kuzucu
İsmail yurt
Resmiye Halvacı		""
2023/1061Hacıibadi köyüHasangeçiti12010Tarla833,76 m2Zühriye BaloğluHüseyin Baloğlu -Hasan Baloğlu Orhan Baloğlu""
2023/1211Basat köyüYeraltı mevkii16444Tarla1.690,50 m2Yunis Tabaklı""
2023/1107Dursunlar köyüKocayamaç1378Tarla425,26 m2Nefise Baloğlu
Şerife Turpçu
Hatice Çubukcu
Osman Muslubaş
Ali Muslubaş		""
2023/1207Dursunlar köyüEğrialtılık12443Tarla382,81 m2İbrahim Ünal
Satılmış Ünal
İsa Ünal
Mustafa Ünal
Cemalettin Ünal
Arslan Ünal
Ramazan Ünal
Nurettin Ünal
Tahsin Sarıbaş		""
2023/1185Dursunlar köyüYamaçtarla12140Tarla1781,13 m2Dursun Köse
Veli Köse		""

#ilangovtr Basın no ILN02020609

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