T.C. ÇAYCUMA 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliğiyazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü tarafındanaçılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince; Zonguldak ili Çaycuma ilçesisınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü tarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü adına tescil davası açılmıştır.Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğüne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye VakıflarBankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
|KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR
|ESAS NO
|BULUNDUĞU YER
|MEVKİİ
|ADA
|PARSEL
|VASFI
|YÜZ ÖLÇÜMÜ
|MALİKİN ADI SOYADI
|KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
|KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
|2023/1181
|Dursunlar köyü
|Yamaç mevkii
|121
|58
|Tarla
|807,79 m2
|Ali Çamlı
Ramazan Çamlı
Ersun Çamlı
İsmail Sarıbaş
Kamil Sarıbaş
|Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1171
|Dursunlar köyü
|Yamaçtarla
|121
|29
|Tarla
|8.395,96 m2
|Hüseyin Usta
|"
|"
|2023/1115
|Dursunlar köyü
|Kumtarlası
|137
|14
|Tarla
|2.790,45 m2
|Süleyman Kuzucu
|"
|"
|2023/1070
|Hacıibadi köyü
|Dereboyu
|162
|1
|Tarla
|8.033,08m2
|Mehmet Ay
Fatma Usta
Döndü Eker
Feride Çiloğlu
İsmail Sarıöz
Esma Sarıöz
Arslan Sarıöz
Sıddıka Sarıöz
Nail Sarıöz
Recep Sarıöz
Ali Sarıöz
Gülşen Sarıöz
Ramazan Sarıöz
Nail Sarıöz
Recep Sarıöz
Ali Sarıöz
Gülşen Sarıöz
Ramazan Sarıöz
Fatime Çiloğlu
Hayrettin Çiloğlu
Cevat Çiloğlu
Hanım Elieyi
Satılmış Çiloğlu
Mevlüt Çiloğlu
Fatma Çiloğlu
Bahar Baysal
Pınar Osmanoğlu
|"
|"
|2023/1135
|Dursunlar köyü
|Çürükcüoğlu
|120
|33
|Tarla
|4.252,07 m2
|Ramazan Kuzucu
Hüseyin Kuzucu
Ömer Kuzucu
Şaban Kuzucu
İsmail yurt
Resmiye Halvacı
|"
|"
|2023/1061
|Hacıibadi köyü
|Hasangeçiti
|120
|10
|Tarla
|833,76 m2
|Zühriye BaloğluHüseyin Baloğlu -Hasan Baloğlu Orhan Baloğlu
|"
|"
|2023/1211
|Basat köyü
|Yeraltı mevkii
|164
|44
|Tarla
|1.690,50 m2
|Yunis Tabaklı
|"
|"
|2023/1107
|Dursunlar köyü
|Kocayamaç
|137
|8
|Tarla
|425,26 m2
|Nefise Baloğlu
Şerife Turpçu
Hatice Çubukcu
Osman Muslubaş
Ali Muslubaş
|"
|"
|2023/1207
|Dursunlar köyü
|Eğrialtılık
|124
|43
|Tarla
|382,81 m2
|İbrahim Ünal
Satılmış Ünal
İsa Ünal
Mustafa Ünal
Cemalettin Ünal
Arslan Ünal
Ramazan Ünal
Nurettin Ünal
Tahsin Sarıbaş
|"
|"
|2023/1185
|Dursunlar köyü
|Yamaçtarla
|121
|40
|Tarla
|1781,13 m2
|Dursun Köse
Veli Köse
|"
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#ilangovtr Basın no ILN02020609