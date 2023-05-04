T.C. ÇATALCA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

MALİYE HAZİNESİ ileİST.DEF.KAYYIM BÜROSU BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davasının yapılan yargılaması sırasında verilen ara karar gereğince;

Dava konusu olan İstanbul İli, Çatalca İlçesi Nakkaş Mahallesi 158 ada 2 parsel(eski 989 parsel) sayılı taşınmaz maliklerinden 'Hasan oğlu Süleyman' ile 'Tevfik oğlu Kazım' hakkında Çatalca Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 14.12.2010 tarih ve 2010/943 esas-2010/1345 Karar sayılı ilamı ile İstanbul Defterdarının Yönetim Kayyımı tayin edildiği ve kayyımlık kararının üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen Hasan oğlu Süleyman ve Tevfik oğlu Kazım'dan bu zamana kadar haber alınamadığından,Hasan oğlu Süleyman ve Tevfik oğlu Kazım'ı tanıyan ve bilenlerin iş bu ilan tarihinden itibaren altı ay içerisinde mahkememizin 2022/341 Esas sayılı dosyasına müracaatları Medeni Yasanın 31. ve ilgili maddeleri gereği ilan olunur. 14/04/2023

#ilangovtr Basın no ILN01822797



