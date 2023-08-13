İ L A N

T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2015/559 Esas

KARAR NO : 2016/143

Davacı , AYDIN ÜSTÜNDAĞ ile Davalılar, BERKER SAYAL, CENGİZ MERTSÖZ, CENNET SAYAL, ENGİN SAYAL, GÖKER SAYAL, İLKER SAYAL, NEBAHAT VARAL, NERİMAN SÖNMEZ, NURSER YILMAZ, SEBAHAT KARAKÖPRÜ, UFUK HASAN SAYAL, ULAŞ KARTAL MERTSÖZ, YURDAGÜL SAYAL, YÜKSEL YILMAZ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil, Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) davanın yapılan yargılaması neticesinde;

"AÇILAN DAVANIN VE BİRLEŞEN DAVANIN KABULÜNE,

1-İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Nakkaş Mahallesi, 753, 757, 2889, 1162, 1163, 1164, 1186 ve 1187 parsel sayılı taşınmazlardaki davalılar murisi Süleyman Kızı Hanife Hakgüden'in 5/144er hissesinin tapusunun iptali ile davacı adına tesciline" karar verilmiş,

Bir kısım Dahili Davalı ile Mirasçılara gösterilen adreste tebliğat yapılamamış ve geçerli adresleri de tahkikata rağmen bulunamamış olduğundan; Gerekçeli Karar, Temyiz Başvuru Dilekçeleri ile Yargıtay 14. Hukuk Dairesi'nin 2017/2312 esas, 2021/260 karar sayılı ilamının tebliğinin ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla,

HMK 394/5 ve 341/1 maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Temyiz yoluna başvurulabileceği ilan olunur. 10/05/2023

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