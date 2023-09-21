T.C.ÇARŞAMBA3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2022/134 Esas

GAİPLİK 2. İLANI

TMK 588. maddesi gereği Hazineye intikali talebi ile açılan davada verilen ara karar gereği; Maliye Hazinesi tarafından Samsun ili, Çarşamba İlçesi, Çay Mahallesi, 159 Ada, 95-96-97 ve 98 parsel sayılı taşınmazların paydaşı Naim kızı MELAHAT KARAVELİ hakkında 3561 sayılı Kanun uyarınca atanan kayyım tarafından mal varlığının on yıldan beri yönetilmekte olduğu, gaiplik kararı verilerekpaydaşı olduğu taşınmazın satışı sonucu hissesine düşen bedel için Türkiye Ziraat Bankası Samsun Şubesinde adına açılan 222-39927578-5146 numaralı vadeli hesap bakiyesinin hesabın kapanacağı tarihe kadar işleyecek yasal faiziyle birlikte Hazineye irat kaydedilmesine karar verilmesi istenilen şahıs ya da mirasçılarının adreslerinin ve nerede olduklarının bilinmediği, kendilerinden haber alınamadığı, kendilerini gören ve yerini de bilen bir kimsenin bulunmadığı iddia edilmekle, adı geçen şahısları tanıyan bilen olup olmadığı, ölü yada sağ oldukları hakkında bilgisi olanlar ve nerede olduğunu bilenler var ise ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememiz dosyasına başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği takdirde adı geçen şahıs hakkında gaiplik kararı verileceği hususu ilan olunur.

GAİP :

TC Kimlik No : --

Adı : MELAHAT KARAVELİ

Baba Adı : Naim

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