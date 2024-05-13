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T.C.

ÇARŞAMBA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/270 Esas

DAVACILAR : MİHRİBAN SARIOĞLU

VEKİLİ : Av. BAHAR ÇEBİ



DAVALI : HAKAN ŞAHİN; Hasan ve Melahat 'tan olma, 1981 d.lu, T.C.no:32657225642



Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;



Davacı Mihriban Sarıoğlu vekili dava dilekçesinde özetle; Samsun ili Çarşamba ilçesi Çınarlık Mahallesi 226 ada 25 ve 28 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesinin talep edildiği, davalılardan Hakan Şahin adına duruşma gününün tebliği için bilinen adresleri itibariyle tebligat çıkarıldığı ve mahkememizce güncel adresleri araştırıldığı halde netice alınamadığından, dava ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup;



İşbu gazete ilanının yayımlandığı tarihten 7 gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılmak üzere;19/09/2024 günü saat 09:40 itibariyle yapılacak olan duruşmaya katılmanız, duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz, yahut kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde, diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi halinde, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, davalı Hakan ŞAHİN'e işbu gazete ilanının yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02030427