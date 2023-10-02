T.C.

ÇARŞAMBA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya-Karar No: 2020/44 Esas - 2021/275

İLANIN MUHATABI

MÜŞTEKİ: SAADET YILDIRGAN Asaf ve Düriye kızı, 1958 d.lu TCN :48403700646

İLAN METNİ

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığının 09.12.2019 tarih 2019/2897 sayılı iddianamesi ile; 20/01/2019 tarihinde Çarşamba ilçesi Yukarı Dikencik mahallesindeki Ayşe Yıldırgan'ın ikametinde müşteki ile sanık arasında yaşanan tartışma sırasında müşteki Saadet'in sanıkKadir'e "orospu çocuğu" şeklinde hakarette bulunması ve elleriyle sanığı BTM ile gidirilebilir şekilde yaralaması üzerine, sanık Kadir Bayraktar'ın kendisini korumak için müşteki Saadet Yıldırgan'ı itekleyip elleriyle yüzüne tokat atarak BTM ile giderilebiler şekilde yaraladığı, sanığın alınan ifadesinde müştekiyi iteklediğini beyanla üzerine atılı eylemi kısmen ikrar ettiği,bu şekilde suç tarihinde sanığın üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmakla, sanığın TCK.86/2,25/1,53/1 maddeleri uyarınca cezalandırılması istemi ile mahkememize kamu davası açılmıştır.

Müşteki Saadet Yıldırgan'ın adresine ulaşılamamış olması sebebi ile ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;

Sanık KADİR BAYRAKTAR hakkında katılan SAADET YILDIRGAN'a yönelik meşru savunma sınırları içerisinde kasten yaralama suçunu işlediğinden bahisle hakkında kamu davası açılmış ise de; sanığın katılana yönelik kasten yaralama fiilini TCK 25/1 maddesinde belirtildiği şekilde kendisine yönelik, gerçekleşen gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre, saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlediği anlaşıldığından CMK 223/2-d maddesi gereğince yüklenen suçun sanık tarafından işlenmesine rağmen olayda bir hukuka uygunluk nedeninin bulunması nedeni ile sanığın müsnet suçtan BERAATİNE karar verilmiş olup 7 gün içinde istinaf yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01900099