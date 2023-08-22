İ L A N

T.C. ÇANAKKALE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/18 Tereke

ÇANAKKALE ili, ÇAN ilçesi, DOĞACA mah/köy, 23 Cilt, 13 Aile sıra no, 70 sırada nüfusa kayıtlı 05/02/1953 doğumlu 03/01/2022 tarihinde vefat eden müteveffa Mehmet İlhan'ın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun 634. maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,

Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların müteveffa Mehmet İlhan'dan alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01879708