T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/66 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Çanakkale İli Merkez İlçesi, Çınarlı Köyü

MEVKİİ :Değirmenönü

PAFTA NO : -

ADA NO : 249

PARSEL NO : 12

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 141,17 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI :Fehmi Serdar Koşar

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI :Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/66 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/02/2024

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