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T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/66 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Çanakkale İli Merkez İlçesi, Çınarlı Köyü
MEVKİİ :Değirmenönü
PAFTA NO : -
ADA NO : 249
PARSEL NO : 12
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 141,17 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI :Fehmi Serdar Koşar
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI :Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/66 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/02/2024
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