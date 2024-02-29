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T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2024 00:00

  

T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/66 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Çanakkale İli Merkez İlçesi, Çınarlı Köyü
MEVKİİ :Değirmenönü
PAFTA NO : -
ADA NO : 249
PARSEL NO : 12
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 141,17 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI :Fehmi Serdar Koşar
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI :Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/66 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/02/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN01993876

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#ILN01993876#İlangovtr