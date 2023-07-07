T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ÇANAKKALE
İLÇESİ : MERKEZ
MAHALLE/KÖY : IŞIKLAR
MEVKİİ : BOSTANCI DERESİ MEVKİİ
ADA NO : 111
PARSEL NO : 4
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 34.580,93 m²
KAMULAŞTIRILAN KISIM : 249,64m² PİLON YERİ MÜLKİYET ,1.388,45 PİLON YERİ MÜLKİYET
MALİKİN ADI VE SOYADI : NİYAZİ ÖNEN HOLDİNG
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/279 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 29/05/2023
#ilangovtr Basın no ILN01855084