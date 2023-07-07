T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : ÇANAKKALE

İLÇESİ : MERKEZ

MAHALLE/KÖY : IŞIKLAR

MEVKİİ : BOSTANCI DERESİ MEVKİİ

ADA NO : 111

PARSEL NO : 4

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 34.580,93 m²

KAMULAŞTIRILAN KISIM : 249,64m² PİLON YERİ MÜLKİYET ,1.388,45 PİLON YERİ MÜLKİYET

MALİKİN ADI VE SOYADI : NİYAZİ ÖNEN HOLDİNG

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/279 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 29/05/2023

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