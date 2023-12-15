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T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/562 Esas24/11/2023 Konu : Gaiplik ilanıÇanakkale ili Merkez ilçesi Kilitbahir köyü 33 parsel sayılı taşınmazın hissedarlarından Nazif' eÇanakkale Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 28/01/2013 tarih 201/1350 Esas 2013/73 Karar sayılı ilamı ile kayyım tayin edildiği, taşınmazın satışından dolayı kendisine kayyım tayin edilen Nazif hissesine isabet eden 5.654,88-TL Halk Bankası Çanakkale Şubesinin AK004615 nolu hesabında en yüksek vadeli mevduata verilen faiz oranında hesap açılmış olup, adı geçen hakkında bilgisi olanların TMK'nun 33 maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Çanakkale 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2023/562 Esas sayılı dava dosyasına başvurmaları ve bilgi vermeleri, bu süre içerisinde ortaya çıkmaz ya da kendisinden haber alınmaz ise Çanakkale ili Merkez ilçesi Kilitbahir köyü 33 parsel sayılı taşınmazın hissedarlarından Nazif' in gaipliklerine ve malvarlıklarının Hazineye İntikaline karar verileceği hususu birinci kez ilan olunur.

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