T.C. ÇAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

ÇAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/216

KARAR NO : 2023/403

Davacı Fatih Avcı tarafından davalı Fatiha Gadı aleyhine açılan boşanma davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sonucunda davanın kabulü ile Çanakkaleİli, Çanİlçesi, Atatürk Mahallesi/Köyü Cilt No:1 Hane No: 12BSN:44 'da nüfusa kayıtlı, Ramazan ve Bakiye oğlu 08/02/1991 Çan doğumlu, 21832614388T.C. Kimlik numaralı FATİH AVCI ile Fethı ve Menaouer Foutıh Fouzıa kızı 26/06/2001 Relizane doğumlu 99525494074 Yabancı T.C. Kimlik numaralı FATİHA AVCI ( GADI)nınTMK'nun 166/1. maddesi gereğince BOŞANMALARINA hükmedilmiş ve hüküm Cumhuriyet Mah. Bülent Ecevit Cad. No:29 Kat:1 D:3 Çan adresindeikamet eden Fatiha Gadı'ya tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla adı geçene tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilan olunur.08/12/2023

