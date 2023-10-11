T.C.BÜYÜKÇEKMECE4. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2022/821 Esas

Konu : İlan metni

Davacı , HEDİYE YILDIZÖZ ile Davalı , ABDULAZİZ YILDIZÖZ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Yapılan araştırmalara rağmen davalı Abdülaziz YILDIZÖZ'ün adresi tespit edilemediğinden ilgiliye ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olup; "tarafların görücü usulü ile evlendiklerini, davalının davacıyla görüşme bahanesiyle kaçırdığını, bir ay kadar ailesinin yanında hapis hayatı yaşattığını, bu sürçte evlenmeye mecbur bıraktığını, evlenmediği halde davacıya ve ailesine zarar vereceğine yönelik tehditlerde bulunduğunu, müşterek iki çocuklarının bulunduğunu, davalının evliliğin ilk haftasında davacıyı kalabalık bir meydanda öldüresiye dövdüğünü, davalının şiddet eylemlerinin sürekli arttığını, 2008 yılında ilk müşterek çocuk dünyaya geldiğinde davalının sudan bir sebeple davacının üzerine yürüdüğünü ve bıçak ile davacıya saldırdığını, altı yedi defa bıçak darbesinde bulunduğunu, davacı kendini kurtarmaya çalışırken davacının evdeki dolapları karıştırarak davacıya düğünde takılan takıları aldığını, evden kaçtığını, şiddet eylemlerinin artık işkenceye dönüşmüş olmasına rağmen davacının gelirinin olmaması, ailesinden hiçbir şekilde destek alamaması ve eşi tarafından kendisine ve çocuklarına zarar verebileceği endişesi nedeniyle hukuki yola başvurmaktan çekindiğini, davalının evlilik boşunca çalışmadığını, iki çocuğu açlık ve sefalet içerisinde bırakıp terkettiğini beyanla, boşanmalarına, müşterek çocukların velayetlerinin davacıya verilmesine, çocukların her biri için 1000 er TL, davacı için 1000 TL olmak üzere toplam 3000 TL nafakaya hükmedilmesine, 500.000 TL maddi, 500.000 TL manevi tazminata hükmedilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir", dava dilekçesinin ilanen tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde davaya cevap dilekçesini sunması gerektiği hususu davalıya HMK'nun 122, 126, 129. 140/5 maddelerine göre ilanen tebliğ olunur. 29/09/2023

#ilangovtr Basın no ILN01907013