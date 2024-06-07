Örnek No:55*

T.C.BÜYÜKÇEKMECE2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/17 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/17 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : İstanbul İl, Beylikdüzü İlçe, GÜRPINAR Mahalle/Köy, 1460 Ada, 13 Parsel, Taşınmaz Şenyurt caddesine ve çobansuyu sokağada cepheli konumda olup, üç yöne cepheli, parsel üzerinde herhangi bir yapı ve tesis bulunmamakta, boş arsa konumda, çevresindekonut, ticaret+konut amaçlı yapılaşmalar mevcut,ulaşımı kolay, alt yapısı tamamlanan bir bölgede yer almaktadır.

Adresi : Dereağzı Mah.Bahariye Cad. No:50 Beylikdüzü/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 8.322,40 m2

İmar Durumu : İBB Başkanlığı tarafından 09.06.2011 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında; ilköğretim tesis alanı ve kısmen de imar yolu olarak planlanmıştır.

Kıymeti : 55.827.080,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2024 - 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2024 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2024 - 10:02

06/06/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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