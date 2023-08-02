T.C.BÜYÜKÇEKMECE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.90605480-2022/969-Ceza Dava Dosyası 28.07.2023

Konu :

İLAN VARAKASI

DAVACI :K.H.

MÜŞTEKİ : YİĞİT AYTEKİN, İsmail ve Ayşegül oğlu, 22/02/1996 POLATLI doğumlu, ANKARA, POLATLI, Esentepe mah/köy nüfusunda kayıtlı. Cumhuriyet Mah. 1973. Sk. No:1 D:1 İç Kapı No:41Esenyurt/İSTANBUL adresinde oturur. T.C. Kimlik No:19537007406

SUÇ : İFTİRA

SUÇ TARİHİ : 21/10/2021

SUÇ YERİ : BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL

KARAR TARİHİ : 04/04/2023

Yukarıda açık kimliği yazılı Müştekinin;dosyanın sanığı Ayşe Nur UÇARhakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda; sanığın üzerine atılı İftira suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan TCK.nun267/1 maddesi gereğince ve 2 ay 15 gün Hapis Cezası ileCezalandırılmasına , CMK.nun 231/5 maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına , CMK.231/8 maddesi uyarınca 5 (BEŞ) Yıl Süreyle Denetim Süresine Tabi Tutulmasına karar verildiğine dair gıyabında verilen kararın tüm aramalara rağmen müştekiye tebliğ edilememiş olduğundan, 7201 sayılı kanunun 28. maddesi uyarınca tebligatın ilanen yapılasına ve ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve tebliğden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi, ya da beyanın tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi mahkememiz yargı sınırı dışında bulunuyorsa Mahkememize ulaştırılamak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunarak, taraf cezaevinde bulunuyor ise Mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek mahkememiz kararına karşı Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine müracaat edebileceği, bu şekilde süresi içerisinde itiraz yasa yoluna müracat etmediği taktirde hükmün kesinleşeceği TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR.

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